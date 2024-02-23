وعود فنكوش.. صاحب فيديو برتقال شاحنات غزة يشتكي: “لا فيه حج ولا محل”

قال ربيع حسن، بائع البرتقال الذي اشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إلقائه البرتقال على شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، إنه كان يتمنى أن يلقي كل الفاكهة التي لديه في الشاحنات.

وفي مقابلة حصرية مع إيمان أبو طالب من برنامج "بالخط العريض" على قناة "الحيا"، قال ربيع إن سكان غزة يعيشون تحت المطر والوحل وإنه يجب على الدول العربية مساعدتهم، منوهًا إلى أنه بدأ يتشكك في إيمانه بعد أن رأى امرأة من غزة تقول "الحمد لله" بعد استشهاد جميع أفراد عائلتها.

وأعرب عن سعادته بتلقي رسائل من فلسطين وغزة تؤكد وصول البرتقال، تقول إحداها إن البرتقال أحلى من العسل.

وأشار إلى أنه لا يحب الكذب، وأنه عانى الكثير من المصاعب في حياته، وأبدى استغرابه من الوعود التي قُدِّمت له من قبل رجال الأعمال، قائلًا: "لم يتواصل أحد معي بشأن الحج أو إنشاء محل بقالة كما وعدوني".

وأوضح بائع البرتقال أن رضا الله أحلى من الشهرة وأنه لم يتوقع أن يتم تداول مثل هذا الفيديو، متمنيًا الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا خاصة أننا أصبحنا نعاني من غياب الأخلاق.

وتطرق إلى الحديث عن حياته الشخصية قائلًا إن سبب تركه لقريته في صعيد مصر وسفره إلى البدرشين هو تراكم الديون عليه، ذاكرا أنه نشأ في مركز ببا ببني سويف وأن لديه ٦ أبناء.