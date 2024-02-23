مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن السعر الرسمي المتوقع للدولار(فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك ارتياحا كبيرا في الشارع المصري، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمدينة رأس الحكمة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم، أن السعر العادل للدولار 24 جنيها، مطالبا الحكومة بحسن إدارة الأموال التي ستدخل بعد صفقة الاستثمار الكبرى.

خفض سعر الدولار كل يوم 50 قرشا

وطالب مصطفى بكري، الحكومة ،بخفض سعر الدولار كل يوم 50 قرشا ،حتى يصبح بـ24 جنيها، وهو السعر العادل- حسب وصفه-، موضحا أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بعد وصوله إلى 73 جنيها في وقت سابق.

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية الصفقة الاستثمارية التى وصفها بـ"التاريخية"، كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والإمارات.

وقال "محسب"، إن الصفقة ستضمن تدفقًا دولاريًا يسهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصرية، موضحًا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وتوقع النائب أيمن محسب، أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه، أو بعد تشغيله، وهو ما يسهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتى تقدر بمليون فرصة سنويًا.