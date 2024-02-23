بعد زيارة ترك آل الشيخ.. خالد أبوبكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة(فيديو)

علق الإعلامي خالد أبوبكر،على زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمصر مؤخرا، قائلا: “ مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة وأمور جديدة”.

وأضاف خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك إشارة جيدة لخطوات فعلية قد يتم الوصول لها في عام 2024، ونتحدث عن ثقافيات إعلامية استثمارية.

وتابع خالد أبوبكر: "كنت واحدا من أوائل من استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في مصر من قبل.. الراجل ده بيحب مصر من قلبه.. وبقولكم فيه تطورات كلها خير.. وهناك تطور ثقافي وإعلامي".

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، والمنتج المصري أحمد بدوي، عن توقيع اتفاقية إنشاء صندوق "بيج تايم" لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية، بحضور السفير السعودي بالقاهرة أسامة أحمد النقلي.



وقال المستشار تركي آل الشيخ: هذا الصندوق ربحي برعاية هيئة الترفيه، وسوف يتولى رعاية وإنتاج الأفلام التي لها بصمة مهمة، مؤكدا أن الشراكة مع مصر مهمة جدا في هذا الوقت، مشيرا إلى أنه تم اختيار أحمد بدوي لإدارة الصندوق للاستفادة من خبراته الكبيرة.

صندوق بيج تايم يضم 16 فيلمًا



وأضاف تركي آل الشيخ: الصندوق سيكون حديث الوسط الفني في العالم العربي كله والأفلام المؤكدة في الصندوق الآن وصل عددها إلى ١٦ فيلما والرقم قابل للزيادة.

وتابع: الصندوق محوكم ربحي لمدة ٥ سنوات، ومتوقع أن نطلق بيج تايم ٢، وبعدها بيج تايم ٣، ونستمر في المشروع إذا نجح الموسم الاول منه.

واختتم تركي آل الشيخ حديثه قائلًا أن ميزانية الصندوق بلغت ٤ مليار جنيه، قائلاً: هذا ليس سقفنا ونستطيع أن نصل إلى ٢٠ مليار جنيه، ولكننا نجرب هذا الصندوق في البداية.