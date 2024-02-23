هل عرف المصريين القدماء الطائرات؟

نقش بمعبد أبيــدوس يثير الجدل..

ما تزال نقوش معبد الملك سيتي الأول؛ المعروف باسم معبد أبيدوس، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وخاصة النقش الملوّن بصالة الأعمدة الأولي للمعبد يثير الجدل بين زوّار المعبد.

ويتناقل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي؛ المصريين والأجانب، صورًا لذلك النقش الفريد، الذي يلهم الخيال بأن الفراعنة قد عرفوا الطائرات، إذ يشبه النقش شكل الطائرة!

ما القصة؟

ويكشف الدكتور عاطف مكاوي، مفتش الآثار المصرية، ماهية النقش الفرعوني على شكل طائرة وهو أحد النقوش المعروف بها معبد أبيدوس بمحافظة سوهاج.

النقش المثير للجدل بمعبد أبيدوس ـ سوهاج

يقول «مكاوي» لـ «الوفد» إن النقش الشهير في معبد أبيدوس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج والذي ألهب الخيال ونسج فكرة أن الفراعنة عرفوا الطيران، يمثل حرفًا من اللغة المصرية القديمة.

لنبات السوت وتقرأ بالهيروغليفية «نسوبيتي» احد ألقاب التي كانت تطلق على ملك مصر وتعني ملك مصر العليا والسفلي، وأن أول من حمل هذا اللقب هو الملك «دن» من الأسرة الأولي الفرعونية.

وأوضح مفتش الآثار، أن السبب الذي جعل الزوّار يعتقدون أن هذه العلامة الهيروغليفية طائرة هو أن هذه العلامة نقشت بالنقش الغائر و ولونت بالألوان فصار لها أجنحه وذيل كأنها طائرة.

و توجد هذه العلامة بالنقش الغائر؛ في منتصف الصالة الأولى للمعبد على يمين و يسار الداخل فوق العتب الذي يفصل بين صف الأعمدة الأول و صف الأعمدة الثاني.

حيث أن الصالة بها صفان أعمدة في كل صف 12 عمود و أهم ما يميز هذه الأعمدة وجود منظر للصقر حورس تخرج منه يد بشرية تشير إلى خرطوش الملك رمسيس الثاني.

عاصمة الإقليم الثامن:

ويقع معبد أبيدوس بقرية «العرابة المدفونة» بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وعرفت القرية عند المصريين القدماء باسم «أيجو»، وفي اليونانية أبيدوس وفي العربية باسمها الحالي.

وكانت أبيدوس عاصمة الإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا، الذي وصل طبقا للتقسيم الجغرافي إلى 42 إقليمًا، وكان يوازي مدينة هليوبوليس في الشمال.

واحتفظ معبد الملك سيتي الأول، نجل الملك رمسيس الثاني، من ملوك الدولة الحديثة هناك بألوانه، فقد حفظته الأرض حيث كان مدفونًا من العبث وعوامل الإتلاف المختلفة، ويمتاز عن المعابد المصرية القديمة بتصميمه المعماري.

ويأخذ المعبد شكل حرف من حروف اللغة الإنجليزية وهو حرف «l » وتوجد به 7 مقاصير للمعبودات المصرية القديمة وقائمة بأسمائها، وأخري للملوك، وكذلك النقش المعروف باسم الطائرة.