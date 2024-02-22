رصف طريق ترعة المنايف وصلة سرابيوم بالإسماعيلية

تواصل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، العمل بطريق بر أيمن ترعة المنايف بقرية سرابيوم، الواصل من طريق السويس الصحراوي إلى معدية سرابيون، بطول 8 كم.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال شملت تطوير وتوسيع الطريق وعمل الحماية اللازمة لبر أيمن الترعة ولبر أيسر الجنابية الموازية للترعة بطول 8 كم وتركيب شبكة إنارة كاملة بنفس طول الطريق وترحيل المرافق وترحيل وتحديث مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل ل65 مليون. جنيه ،وسوف تنتهي الأعمال في 30 إبريل طبقًا للخطط الزمنية.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر المرحلة الأولى من محور ترعة المنايف الواصل من طريق القاهرة الصحراوي إلى السويس الصحراوي إلى معدية سرابيوم، والبالغ طوله 16 كم.

وفي سياق آخر، تقوم مديرية الطرق بإنهاء أعمال التطوير بشارع الجيش بمنطقة الأفرنج بحي أول الإسماعيلية؛ تمهيدًا لافتتاح الشارع للمرور، ليصبح موازيًا لشارع محمد علي وموصلًا من شارع السلطان حسين حتى منطقة الكمبراتيف خلف المحافظة.



وتعد الأعمال بشارع الجيش ،جزء من أعمال تطوير منطقة حي أول التي تشمل المحطة الجديدة ومنطقة الأفرنج.