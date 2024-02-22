أمن أسوان ينجح في تأمين احتفالية معبد أبوسمبل والسياح يلتقطون الصور

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، بإشراف اللواء مجدي سليم، مدير أمن أسوان، في تأمين احتفالية معبد أبو سمبل جنوب أسوان. حيث شهد الحدث 4100 سائح من مختلف دول العالم وقد شاهدوا لحظة تعامد الشمس على وجوه تماثيل الملك رمسيس الثاني وحور أختي وآمون رع.

قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش المنطقة بدقة وتأمين الطرق المؤدية إلى معبد أبو سمبل، حيث قدمت خدماتها بكفاءة واحترافية خلال تأمين الحدث وذلك لضمان سلامة الزوار وانسيابية حركة المرور وقد قام رجال الأمن في كافة قطاعات مديرية أمن أسوان بتأمين الأحتفالية في معبد أبو سمبل بجنوب أسوان حيث شهدت الفعالية توافد 4100 سائح من مختلف دول العالم لمشاهدة هذا الظاهرة الفريدة. وتعتبر هذه الظاهرة واحدة من أهم المعالم التاريخية والسياحية في مصر، وتعكس تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وقامت كافة أجهزة محافظة أسوان تحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الحدث وتأمينه بشكل كامل لضمان سلامة السائحين وجميع المشاركين في هذه الفعالية الهامة. وقد قدمت الأجهزة خدمات متميزة للسياح وضيوف المدينة لضمان تجربة مميزة وسلسة خلال تواجدهم في مدينة اسوان.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لضمان سلامة السياح وضيوف المدينة خلال هذه الفعالية الهامة حيث يعتبر حدثا فريدا يستقطب عشاق الآثار والتاريخ من مختلف أنحاء العالم.أثناء الاحتفالية

قاد اللواء مجدي سليم مدير أمن أسوان جهود الأمن في الاحتفالية، مما أسهم في تعزيز صورة مصر كمكان سياحي آمن ومستقر. وقد ألتقط السياح الصور التذكارية مع جنود وضباط تأمين الحدث من قوات الأمن المركزي وقد أبدوا إعجابهم الكبير واهتمامهم بالتاريخ والآثار المصرية القديمة.