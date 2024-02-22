طقس دافئ ورياح متوسطة في محافظة البحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الخميس إستقرارا في الأحوال الجوية، حيث يسود المحافظة طقس دافئ وسطوعًا للشمس علي فترات طويلة حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 22درجة مئوية، مع وجود رياح متوسطة تبلغ سرعتها 14كم /ساعة، مثيرة للرمال والأتربة في المناطق الصحراوية، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات، خاصة في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين، منذ الصباح الباكر تمهيدًا لبدء عملهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط، سوا رحلات اليوم الواحد، أو الرحلات الأسبوعية.

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين، حصاد المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة، ونقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .