"برديس" بطلًا لنهائي دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بسوهاج

شهدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، حفل ختام دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م بمركز شباب مدينة سوهاج بين فريقي مركز شباب الصوامعة شرق x مركز شباب برديس والذي إنتهى بفوز فريق مركز شباب برديس التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بضربات الجزاء الترجيحية 8/7 .

جرت فعاليات الدوري بتلك النسخة برعاية "توتال إنرجيز" الشركة الراعية لدوري مراكز الشباب بريادة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وحضور كل من احمد عواجه عضو مجلس النواب وقيادات مديرية الشباب والرياضه بالمحافظة .

جدير بالذكر بأن النسخة العاشرة بمحافظة سوهاج ضمت ٢٤ فريق مقسمة على ٤ مجموعات تضم كل مجموعة ٦ فرق بواقع ٧٢٠ لاعب مشارك بالدوري وبلغ عدد حكام الدوري في هذه النسخة ٤٤ حكما من حكام منطقة سوهاج وأيضا ٢٤ مراقب على مختلف الإدارات المشاركة بالدوري بإجمالي عدد مباريات ١٢٨ مباراة .

وصرح الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بأن هذه النسخة هي الأولى التي سوف يطبق فيها نظام المنتخبات عن كل محافظة وأنه تم تكليف الكابتن ضياء الزعيم مدير فنى لمنتخب سوهاج .

وأشاد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بأداء الفريقين في المباراة موضحا بأن دوري مراكز الشباب هو بمثابة تجربة لبعض اللاعبين الغير مقيدين بالاتحاد لإبراز مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدوريات التابعة للإتحاد المصري لكره القدم.

كما اشاد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة بالدور الفعال الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في اكتشاف المواهب وافراز اللاعبين المميزين من خلال المشروعات القومية التي تقدمها الوزارة للشباب والنشء .

يأتى ذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الوزير طارق الفقى محافظ الإقليم وقيادات الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة.

وقدمت قيادات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج الشكر والتقدير للعاملين بالإدارة العامة للشباب بالمديرية واللجنة الفنية ولجنة المسابقات بمنطقة سوهاج لكرة القدم ولجنة الحكام على انجاح هذة النسخة العاشرة من الدوري .