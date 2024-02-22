إنطلاق مهرجان إنتقاء لاعبات مركز تدريب الفتيات فى كرة السلة بسوهاج

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فعاليات مشروع انتقاء لاعبات مركز تدريب الفتيات فى كرة السلة تحت شعار her world والذي اقيم بمركز شباب مدينة سوهاج بتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

يتم تنفيذ المشروع من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد المصري لكرة السلة ومديرية الشباب والرياضة بسوهاج

بدأت الفاعليات بتقسيم اللاعبات إلى مجموعات ثم بدء الاختبار للاعبات من خلال محطات لمهارات كرة السلة من تمرير واستلام وتصويب الكرة وحضر المهرجان عدد 200 فتاة تقريبا لاختيار العدد المطلوب منهم للمركز.

حضر الفعاليات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة والكابتن رحاب الغنام عضو الإتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن احمد المدرب بالاتحاد المصري وميرام مندوب وزارة الشباب والرياضة ومنسق المشروع زالدكتور محمد كمال رئيس منطقة سوهاج لكرة السلة ومدربي كرة السلة بالمحافظة .

تم الأعداد والتجهيز بواسطة الأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة وبريادة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية .