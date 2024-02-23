الجمعة 23 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وفد حماس يختتم زيارته لمصر بعد إجراء لقاءات مع رئيس المخابرات لبحث الأوضاع في غزة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أكدت حركة حماس، أن وفد قيادة الحركة يختتم زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام بعد إجراء عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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إعلام الاحتلال: حماس وافقت على الشروط الإسرائيلية وإنفراجة مرتقبة في المفاوضات

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رئيس المخابرات المصرية

واكدت حماس، أن وفد قيادة الحركة ورئيس المخابرات المصرية بحثا وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم. 
وبحث وفد الحركة ورئيس المخابرات المصرية سبل الإغاثة والإيواء، لاسيما في شمال قطاع غزة.

ملف تبادل الأسرى

وأكدت الحركة، أنه جرى التطرق إلى ملف تبادل الأسرى وما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية منع الفلسطينيين بالضفة الصلاة بالمسجد في رمضان.

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