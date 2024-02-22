القبض على تشكيل عصابي لتزوير إقامات الأجانب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام (6 أشخاص" من بينهم سيدة" - مقيمين بنطاق مديريتى أمن "القاهرة، القليوبية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم..وبحوزتهم (كارنيهات وكروت إقامة "مزورة" - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" –الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.