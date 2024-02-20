نشرة التوك شو.. قطع الكهرباء في رمضان والزمالك يرد زيارة مجلس الأهلي

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ناشد الإعلامي عمرو أديب، بضرورة تحديد جدول تخفيف أحمال الكهرباء قبل شهر رمضان، معلقا: "لو سمحتم، قبل رمضان بمدة، تقولوا لينا مواعيد انقطاع الكهرباء، سواء قبل الإفطار أو بعده".

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عمرو أديب يوجه مناشدة للحكومة بشأن قطع الكهرباء في رمضان (فيديو)



قال وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن إجراءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والأراضي المقدسة بشكل خاص تهدف إلى الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك.

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وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى للاستيلاء على المسجد الأقصى



قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنّ أمريكا قد لا تريد استخدام حق الفيتو مرة أخرى، حيث إن دولة الاحتلال وصلت في جرائمها إلى مرحلة وضعتها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية.

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حركة فتح: العملية العسكرية في رفح تؤدي إلى مجازر دامية بين المدنيين



قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر أول بلد أقامت السلام مع إسرائيل بعد حرب 1973، لافتا إلى أن المرافعة المصرية بمحكمة العدل هي الثانية بعد وقوف مصر أمام إسرائيل بشأن النزاع على طابا؛ وستكون المحاكمة لكشف جرائم الاحتلال غير الشرعي.

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أحمد موسى: مصر تخوض النزاع الثاني ضد إسرائيل بمحكمة العدل بسبب غزة



قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن مبادرة تطبيق وضع الحد الأقصى للأسعار على السلع بداية من أول مارس هي مبادرة من القطاع الخاص.

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تفاصيل مبادرة وضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية وموعد التطبيق (فيديو)



قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة لمنافذ البيع، إن وزارة الزراعة عازمة على إحداث حالة من التوازن داخل السوق إلى جانب وزارات التموين والداخلية والدفاع.

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اللحوم بـ280 جنيها.. "الزراعة" تعلن عن تحفيضات تصل لـ40% بمعارض أهلا رمضان



قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن زيارة مجلس إدارة الأهلي اليوم لنادي الزمالك كانت ودية، موضحا أن الزيارة بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على روح المهندس العامري فاروق، وتم تقديم درع نادي الزمالك لمحمود الخطيب.

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متحدث الزمالك: حسين لبيب وافق على دعوة محمود الخطيب لزيارة الأهلي (فيديو)



قالت الإعلامية لميس الحديدي إن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لنادي الزمالك تعد الأولى لمجلس إدارة أهلاوي للقلعة البيضاء منذ 15 عاما.

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علاقة جديدة بدون خناقات.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب للزمالك (فيديو)

قال المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إنه لم يتم الحديث مع مجلس إدارة الأهلي خلال زيارته لنادي الزمالك، عن أزمة كهربا، معقبا: “لم نتحدث في ذلك لأن الأهلي ليس طرفا في القضية والقضية تخص اللاعب وحده دور الأهلي فقط بإمكانه أن يكون عاملا مساعدا في الأمر عبر إقناع اللاعب بإنهاء هذه القضية”.

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