متحدث الزمالك: حسين لبيب وافق على دعوة محمود الخطيب لزيارة الأهلي (فيديو)

قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن زيارة مجلس إدارة الأهلي اليوم لنادي الزمالك كانت ودية، موضحا أن الزيارة بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على روح المهندس العامري فاروق، وتم تقديم درع نادي الزمالك لمحمود الخطيب.

وأضاف أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء اليوم، أن النادي الأهلي قام ببادرة طيبة، خاصة بعد دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لمجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة نادي الزمالك، وهو ما قابله مجلس إدارة الأهلي بالترحيب.

الرياضة بها تنافس شريف وليس صراعات

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الرياضة بها تنافس شريف، وليس بها صراعات وهو ما أكد عليه رؤساء الناديين، على الرغم من التوتر الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

وأشار أحمد سالم إلى أن الخطيب وجه دعوة لمجلس إدارة الزمالك من أجل زيارة النادي الأهلي وهو ما وافق عليه حسين لبيب، وسيتم تحديد الموعد.

وأكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه لم يبدأ مباراة الإسماعيلي بالصورة التي كان ينتظرها، وبمرور الوقت بدأ فريقه يسيطر على مجريات الأمور ويتحسن تدريجيا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن الإسماعيلي لعب بشجاعة كما أن أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش تصدى للعديد من الفرص المحققة للزمالك، وأوضح أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء، والفريق خلق 6 فرص في المباراة، وكان يجب أن يخلق الزمالك فرص أكثر في المباراة.

وأوضح المدير الفني أنه لم يقم باستبدال محمد شحاتة بسبب البطاقة الصفراء، ولكنه كان يرغب في المزيد من التأمين في خط الوسط، وشحاتة لاعب صغير السن ولديه موهبة.

وأشار إلى أن أداء الزمالك تحسن بعد مشاركة الجزيري في مركز المهاجم وعودة يوسف أوباما لمركز 10، وأضاف أن أرضية ملعب المباراة أثرت على الفريق ولكنه يرفض خلق أعذار لفريقه، وشدد على أن الزمالك مطالب بخلق فرص أكثر في المباريات.

وقال جوميز :" الأمر الجيد في قائمة الزمالك أن لديه أكثر من لاعب مميز في كل مركز، ومشاركة محمد صبحي لا تقلل من قيمة محمد عواد، وكل حارس منهما له أسلوب لعب خاص".

وأبدى جوزيه جوميز سعادته بحضور جمهور الزمالك في لقاء اليوم رغم أن الفريق يلعب خارج ملعبه.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز