هناخد فلوسنا حتى لو اعتزل.. "الزمالك" يكشف موعهد انتهاء أزمة كهربا (فيديو)

قال المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إنه لم يتم الحديث مع مجلس إدارة الأهلي خلال زيارته لنادي الزمالك، عن أزمة كهربا، معقبا: “لم نتحدث في ذلك لأن الأهلي ليس طرفا في القضية والقضية تخص اللاعب وحده دور الأهلي فقط بإمكانه أن يكون عاملا مساعدا في الأمر عبر إقناع اللاعب بإنهاء هذه القضية”.

قضية كهربا قاربت على الانتهاء

وأضاف “نصر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية “ON ” مساء الإثنين: :” أعتقد أن قضية كهربا قاربت على الانتهاء وهو قادم لا محالة"، متوقعا أن يكون الشهر القادم كحد أقصى هو موعد نهاية قضية اللاعب كهربا.

وتابع متحدث الزمالك: "هناخد فلوسنا ولو امتنع هناك طرق أخرى قانونية لتحصيلها عبر حجوزات وغيرها وحتى لو اعتزل اللاعب لن تسقط المديونيات من عليه ومن حق نادي الزمالك أخذ حقوقه".

وعلق هشام نصر على زيارة مجلس إدارة نادي الأهلي للزمالك، قائلا: "الزيارة بمثابة إحياء لروح وعلاقات كانت موجودة، وتعطلت لفترة وأخذت في مسار بعيد عن الروح الرياضية ولكن العلاقات بين الناديين الأهلي والزمالك تاريخية على مر التاريخ".

وأكد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك أن عودة العلاقات الجيدة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي ستساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في موسم الانتقالات بشكل عام.

وقال حسام المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: الزيارة تأخرت بسبب وفاة المرحوم العامري فاروق، يجب أن يبقى التنافس داخل الملعب فقط ونسعى لإيصال هذه الرسالة لجماهير الناديين".

وأختتم أمين الصندوق بالقلعة البيضاء تصريحاته قائلًا: "من المهم إعادة العلاقات الجيدة مع جميع عناصر منظومة الرياضة، عودة العلاقات الجيدة بين القطبين ستقلل من المغالاة والمبالغات في أسعار اللاعبين".



