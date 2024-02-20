علاقة جديدة بدون خناقات.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب للزمالك (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لنادي الزمالك تعد الأولى لمجلس إدارة أهلاوي للقلعة البيضاء منذ 15 عاما.

وأوضحت لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة”، على فضائية “أون”، مساء اليوم، أن آخر زيارة كانت برئاسة كابتن حسن حمدي، وكان يقدم التهنئة حينها للمهندس ممدوح عباس، وهي بادرة مهمة لنبذ التعصب بين الجماهير.

وأشارت لميس الحديدي أن العلاقة بين مجلس إدراة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ومجلس الزمالك الجديد علاقة جيدة وممتازة ومتحضرة مافيهاش خناقات وقضايا".

إسقاط عضوية المستشار مرتضى منصور

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإسقاط عضوية المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي، والذي تسبب في مشكلات كبيرة بين النادين الاهلي والزمالك ومشاكل كثيرة أخرى.

وقال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن زيارة مجلس إدارة الأهلي اليوم لنادي الزمالك كانت ودية، موضحا أن الزيارة بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على روح المهندس العامري فاروق، وتم تقديم درع نادي الزمالك لمحمود الخطيب.



وأضاف أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء اليوم، أن النادي الأهلي قام ببادرة طيبة، خاصة بعد دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لمجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة نادي الزمالك، وهو ما قابله مجلس إدارة الأهلي بالترحيب.

الرياضة بها تنافس شريف وليس صراعات

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الرياضة بها تنافس شريف، وليس بها صراعات وهو ما أكد عليه رؤساء الناديين، على الرغم من التوتر الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

وأشار أحمد سالم إلى أن الخطيب وجه دعوة لمجلس إدارة الزمالك من أجل زيارة النادي الأهلي وهو ما وافق عليه حسين لبيب، وسيتم تحديد الموعد.