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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى للاستيلاء على المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قال وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن إجراءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والأراضي المقدسة بشكل خاص تهدف إلى الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك. 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" الفضائية، أن إسرائيل تقوم بحملة استفزازية ضد المسجد الأقصى المبارك، مردفًا: “لقد رأينا إسرائيل تقوم بحملة قتل في قطاع غزة والتي توصف بالجريمة الواسعة للغاية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

 

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ووأردف: “ورأيناها تطبق كل أفكارها على أرض الواقع، عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ومئات الآلاف من المنازل المدمرة والأهالي الذين تم تجريدهم من ملابسهم. العالم كله لا يعرف ما يحدث في غزة إلا من خلال الإعلام”.

وبين أن الحرب شرسة والوضع في الضفة الغربية ليس أفضل من غزة، مؤكدًا أن القدس تخضع لحصار غير مسبوق منذ عام 1967، وهذا الحصار مفروض حول المسجد الأقصى، ولا يسمح بدخوله إلا لعدد وأعمار معينة من الناس.

 

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