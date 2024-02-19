فريق مطاي البلد يتسلم كأس بطولة دورى مراكز الشباب بالمنيا

سلم الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، كأس بطولة دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بالمنيا، لفريق مركز شباب مطاى البلد، والذى حصد البطولة بعد فوزه على فريق مركز شباب تله فى المباراة النهائية، والتى جمعت بينهم السبت الماضى .

حضر حفل تسليم كأس البطولة ، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الشباب ، ومدرب الفريق ، والمدير التنفيذي لمركز الشباب ، وحضر الدكتور محمد حمدى والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابيه ، محمد عبدالجليل منسق الدورى.

وكان قد تُوج فريق مركز شباب مطاي البلد ، بالنسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب بمحافظة المنيا ، فى المباراة النهائية ، والتي فاز بها مركز شباب مطاى البلد ، علي مركز شباب تله بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، والتى أقيمت على ملعب نادى المنيا الرياضى.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة ، دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة كأحد ثمار جهود الحكومة المصرية ، لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي ، والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لإختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة ، من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري ، لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة ؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.