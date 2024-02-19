"بحوث البساتين" ينظم ورشة عمل عن مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان ( مبادرة زراعة ال ١٠٠ مليون شجرة) اليوم الاثنين بحضور عدد من المهتمين والمهندسين والباحثين والمختصين .

و أوصت ورشة العمل بضرورة العمل على إعتماد قانون التشجير لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة والتى لها دور في تنفيذ المبادرة.

و ضرورة وضع خطط للتنفيذ وإنشاء المشاتل وإختيار الأنواع المناسبة وكذلك وضع مواصفات الشتلات المطلوبة حسب مواقع الزراعة .

و الأهتمام بتشجير القرى والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالطرق العلمية الصحيحة وبالانواع الشجرية الملائمة لكل نطاق بيئي وتراعى فيها تلبية إحتياجات المجتمع الموجوده به.

فضلا عن العمل على زراعة أحزمه شجرية واقية لإمتصاص ثانى اكسيد الكربون والغازات السامة وكذلك لحمياة المجتمعات العمرانية والزراعية من الاتربة والغبار ولخفض درجات الحرارة وزيادة نسبة رطوبة الهواء الساخن الجاف ولتقليل أثار ضرر الصقيع .

و زراعة الغابات على مياة الصرف الصحى والصناعي المعالج لما لها من دور بيئي فى إمتصاص غازات الإحتباس الحراري وكذلك التخلص الأمن لمياه الصرف ولتقليل واردات الاخشاب وتشغيل عماله لتقليل البطاله.