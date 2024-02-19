تمريض بنى سويف تطلق مبادرة "جامعة بلا تدخين"

أطلقت كلية التمريض بجامعة بني سويف مبادرة جامعة بلا تدخين وذلك بإشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

وأكد رئيس جامعة بني سويف على أهمية دور الجامعة في التوعية بخطورة التدخين لاسيما وأنها معنية بخدمة المجتمع المحيط بها، وأن المبادرة تهدف إلى توعية الطلاب، ومنسوبي الجامعة بأضرار التدخين المباشر والسلبي، وكيفية الوقاية و الاقلاع عنه والآثار التي يسببها على صحة الفرد والمجتمع، والبعد عن السلوكيات السلبية، لتحسين الصحة العامة للإنسان، وذلك من خلال المرور على المكاتب والمدرجات بكل الكليات.

جدير بالذكر أن المبادرة تضم جميع كليات الجامعة حيث كانت البداية من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف الدكتور محمد سيد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور أحمد بهاء وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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