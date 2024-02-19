حجز مُحاكمة مُتهمٍ في "أحداث عابدين"

أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات المنعقدة فى مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد.خ المتهم رقم 8 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث عنف عابدين"، وذلك لجلسة 16 مارس المقبل للنطق بالحكم.

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وتحمل القضية رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى احداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل ..

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد وذلك بجلسة 26 فبراير 2017 عن التهم المنسوبة اليه من قبل النيابة العامة وهي القتل والتجمهر وحيازة السلاح بدون ترخيص.