سيدة تُوبخ ضيوفها بسلاح أبيض والسبب صادم

فارت الدماء في عروق بطلة قصتنا حتى كادت شرارة النار أن تُرى بالعين المُجردة، ارتفع منسوب الغضب لديها لمُعدلات قياسية، وأصبحت كل الطرق تؤدي إلى الهاوية.

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اندلعت نيران السخط في صدر بطلة الحكاية بسببٍ صادم لم يكن يجدر به أن يكون مُحفزاً لجريمة، ولكن حينما يُسلم زمام العقل لإبليس الشر تُصبح كل السيناريوهات القاتمة مُمكنة.

تعليق عن النظافة يتسبب في كارثة

تأتينا القصة من ولاية نيبراسكا الأمريكية التي ألقت الشرطة القبض فيها على شابة في مُنتصف عقدها الثالث بعد أن هاجمت ضيوف منزلها بسبب تعليقٍ عابر.

وأشار التقرير الذي نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً يُفيد قيام الشابة تاتيانا إنجويز بواقعتي خنق وطعن بسبب القول إن بيتها غير نظيف.

وذكرت الشرطة أن السيدة تاتيانا أصبحت غاضبة حينما علقت صديقتها على نظافة منزلها، وعلى الفور قامت السيدة الغاضبة بخنقها أمام أطفالها.

وحاولت سيدة أن تتدخل لتخفيف حِدة التوتر فما كان من السيدة تاتيانا إلا أن لكمتها في مؤخرة رأسها، قبل أن تعود من جديد لضرب السيدة الأولى، وأقدمت على طعنها في وجهها.

الجانية

وعثرت السلطات حينما وصلت لمسرح الأحداث على سكينٍ كبير جداً، وقالت الشرطة إن ذلك السكين كان سلاح الجانية في جريمتها.

وتُواجه المُتهمة تهمة التعدي من الدرجة الثانية، فضلاً عن تُهمة حيازة سلاح قاتل أثناء ارتكاب جناية، وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن المُتهمة ومُحاكمتها وكيف ستقتص منها منظومة العدالة.