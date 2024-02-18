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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة كاراسكو وموقفه من مباراة النصر

كاراسكو لاعب الشباب
كاراسكو لاعب الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب فريق الشباب والتي تعرض لها أثناء المشاركة في مباراة الليوث أمس بـ الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة سبورت 360 في تقرير لها أن إصابة كاراسكو لاعب الشباب في مباراة ضمك يوم أمس عبارة عن شد فقط، وسيكون النجم البلجيكي جاهزًا لمباراة النصر يوم الأحد 25 فبراير.

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وحقق فريق الشباب الفوز على ضمك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الجمعة على ملعب استاد نادي ضمك بخميس مشيط، لحساب الجولة 20 من الدوري السعودي.

سجل النجم الكرواتي إيفان راكيتتش هدف الشباب الوحيد في المباراة بالدقيقة 82، ليخطف الليوث 3 نقاط مهمة وغالية.

وقال راكيتيتش في تصريحاته عقب المباراة أنه وعد إدارة الشباب بتسجيل هدف في أول مباراة له بقميص النادي، وهو ما حدث بالفعل، وأنه سيستمر في تقديم المزيد للارتقاء بالفريق والمنافسة على البطولات.

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