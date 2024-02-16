عاجل
وزير إسرائيلي يطالب بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى في رمضان مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة طارق حامد.. ضمك يتعرض للهزيمة أمام الشباب بدوري روشن السعودي

طارق حامد لاعب نادي
طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي

تعرض الفريق الاول لكرة القدم بنادي ضمك المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري طارق حامد، للهزيمة أمام الشباب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

 

احرزهدف فوز الشباب اللاعب ايفان راكيتيتش فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

 

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري طارق حامد رفقة فريق ضمك أساسيا حتى نهاية اللقاء.

 

تشكيل ضمك أمام الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

 

خط الدفاع: سنوسي هوساوي، عبدالقادر بدران، نور الرشيدي، ضاري العنزي.

 

خط الوسط: ستانشيو، انتوليتش، طارق حامد.

 

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين.

 

جاء تشكيل الشباب فيما يلي:

حراسة المرمى: محمد العبسي

 

خط الدفاع: نادر الشراري - إياجو سانتوس - رومان سايس - متعب الحربي

 

خط الوسط: جوستافو كويلار - هتان باهبري - راكيتيتش

 

خط الهجوم: كاراسكو - فيتينهو - كارلوس جونيور.

الجريدة الورقية