بمشاركة طارق حامد.. ضمك يتعرض للهزيمة أمام الشباب بدوري روشن السعودي

تعرض الفريق الاول لكرة القدم بنادي ضمك المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري طارق حامد، للهزيمة أمام الشباب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

احرزهدف فوز الشباب اللاعب ايفان راكيتيتش فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري طارق حامد رفقة فريق ضمك أساسيا حتى نهاية اللقاء.

تشكيل ضمك أمام الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: سنوسي هوساوي، عبدالقادر بدران، نور الرشيدي، ضاري العنزي.

خط الوسط: ستانشيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين.

جاء تشكيل الشباب فيما يلي:

حراسة المرمى: محمد العبسي

خط الدفاع: نادر الشراري - إياجو سانتوس - رومان سايس - متعب الحربي

خط الوسط: جوستافو كويلار - هتان باهبري - راكيتيتش

خط الهجوم: كاراسكو - فيتينهو - كارلوس جونيور.