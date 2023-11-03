تشكيل الشباب أمام الاتحاد .. كاراسكو في الهجوم
أعلن المدير الفني خوان براون تشكيلة الشباب الأساسية التي سيبدأ بها مباراة اليوم ضد الاتحاد على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".
يبدأ الشباب المباراة بتشكيل مكون من :
حارس المرمى: كيم سيونج جيو
الدفاع: فواز الصقور - نادر الشراري - رومان سايس - حمد اليامي
الوسط: كويلار - حسين القحطاني - إيفر بانيغا
الهجوم: كاراسكو - فهد المولد – كارلوس جونيور
فريق الاتحاد يخوض المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 21 نقطة حصدها من 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين.
في الجهة المقابلة يخوض فريق الشباب المباراة وهو في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، حصدها من 11 مباراة حصدها من 3 انتصارات و3 تعادلات بينما خسر 5 مواجهات.