السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش في الخصوص

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

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ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح في قنا

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القبض على 7 مُتهمين بالتنقيب عن الآثار في التبين

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

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