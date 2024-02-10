السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح في قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت وزارة الداخلية في مديرية أمن قنا من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قوص.

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وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الشابو" وزنت 3 كيلو جرام - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مسدس رصاص - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"). 

وبمواجهته بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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