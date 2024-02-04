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الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة بحملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,390 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الشابو وزنت 550 كيلو جرام -  كمية لمخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

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حملة أمنية مكثفة لضفط الأسلحة النارية في محافظات الجمهورية

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سقوط بؤرة إجرانية لزراعة المُخدرات في أسيوط

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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