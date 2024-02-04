ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة بحملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,390 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الشابو وزنت 550 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

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الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.