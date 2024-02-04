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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملة أمنية مكثفة لضفط الأسلحة النارية في محافظات الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

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ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

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ضبط 17 قضية اتجار في العملات المحلية والأجنبية في 24 ساعة

 حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية-  21 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 30 منهم معلومات جنائية").

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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