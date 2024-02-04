سقوط بؤرة إجرانية لزراعة المُخدرات في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصص نشاطها الإجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

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وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قد أكدت قيام بؤرة إجرامية تضم (16 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة) بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين. كما تم ضبط (6.5 طن لمخدر بانجو) و(10 أفدنة منزرعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين - 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (36.5 مليون جنيه).، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة