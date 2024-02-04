الإتفاق السعودي يواصل تدريباته استعدادا لمباريات الدوري

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصر اليوم الأحد على ملعب النادي الرديف .





تأتي تحضيرات فارس الدهناء في المرحلة الثانية من الاستعدادات التي تقام في الدمام ، تحضيراً لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.



تدريب استرجاعي

وتضمن التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا أغلب فترات مباراة الحزم الودية ، فيما أجرى بقية اللاعبين التمارين الوقائية ثم الإحماء ، بعد ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين.



ثم خصص الجهاز الفني تحدي المهارة وتسجيل الأهداف بين مجموعتين حيث تمكن الأخضر من كسب التحدي ، فيما اختتم التدريب بتقسيمة بين مجموعتين على جزء من الملعب.

