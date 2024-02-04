الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإتفاق السعودي يواصل تدريباته استعدادا لمباريات الدوري

الإتفاق
الإتفاق

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه عصر اليوم الأحد على ملعب النادي الرديف . 
 

txt

الإتفاق يقترب من حسم صفقة نجم النصر

txt

سامح شكري: إثيوبيا تراجعت عن ما تم الاتفاق عليه بشأن سد النهضة (شاهد)

txt

بعثة الأتفاق تختتم معسكر دبي وتعود إلي الدمام

txt

رسميًا.. الأتفاق السعودي يعلن ضم نجم ريال مدريد


تأتي تحضيرات فارس الدهناء في المرحلة الثانية من الاستعدادات التي تقام في الدمام ، تحضيراً لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.  
 

تدريب استرجاعي 

وتضمن التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا أغلب فترات مباراة الحزم الودية ، فيما أجرى بقية اللاعبين التمارين الوقائية ثم الإحماء ، بعد ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين.

ثم خصص الجهاز الفني تحدي المهارة وتسجيل الأهداف بين مجموعتين حيث تمكن الأخضر من كسب التحدي ، فيما اختتم التدريب بتقسيمة بين مجموعتين على جزء من الملعب.
 

الجريدة الورقية