الإتفاق يقترب من حسم صفقة نجم النصر

كشفت تقرير سعودية اليوم الإصنين إقتراب الإيفواري سيكو فوفانا نجم وسط فريق النصر من الإنتقال لصفوف الإتفاق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة “ الرياضية” السعودية أن نادي النصر وافق بالفعل على غنتقال فوفانا لصفوف الإتفاق خلال الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة.

تأتي هذه الصفقة في إطار رغبة إدارة نادي الإتفاق في تدعيم خط وسط الفريق وتعويض رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون.

وكان فوفانا قد إنضم لصفوف النصر مطلع الموسم الحالي قادماً من فريق لانس الفرنسي.