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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميًا.. الأتفاق السعودي يعلن ضم نجم ريال مدريد

الأتفاق يتعادق مع
الأتفاق يتعادق مع ميدران

أعلن نادي الأتفاق السعوي صباح اليوم الجمعة التعاقد مع الإسباني ألفارو ميدران نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون وأحد أبناء نادي ريال مدريد الإسباني .

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الأتفاق عبر منصة “ إكس ” فيديو وبعض الصور من تقديم اللاعب الجديد معلقًا “ في الميدان وقعنا مع ميدران ”.

 

ويعد ميدران صاحب الـ29 أحد أبناء نادي ريال مدريد حيث تم تصعيده لصفوف الفريق الأول في موسم 2015-2016 وبعد رحيله عن الملكي لعب في صفوف عدد من الأندية بالدوري الإسباني وعلى رأسهم خيتافي وفالنسيا ، ثم خاض تجربة أحترافية في الدوري السعودي عبر بوابة التعاون وذلك في موسم 2021-2022.

الأتفاق يتعادق مع ميدران

وخاض ميدران بقميص التعاون 66 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 13 هدفا، فيما شارك في الموسم الحالي 2023-2024 في 19 مباراة سجل هدفين وصنع 9.

في سياق متصل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتفاق معسكرًا مغلقًا بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي والذي أنطلق من يوم 14 ينايراستعدادًا  لاستئناف دوري روشن السعودي.

 وغادرت بعثة نادي الاتفاق ظهر اليوم متوجهة إلى دبي لاستكمال بقية المعسكر حتى 27 يناير.

 

 

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