متخصص بالشأن الإسرائيلي: تخبط في الإدارة الإسرائيلية بسبب صفقة تبادل الأسرى

علق إسلام كمال، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، على الهجوم الإسرائيلي على شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بسبب مواقفه لما يحدث في غزة، مشددًا على أنه تم اتهام شيخ الأزهر بالإرهاب، موضحًا أن هناك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية هاجمت الطيب وانضمت القناة الـ12 الإسرائيلية القريبة من نتنياهو للهجوم على شيخ الأزهر مؤخرًا.

وأضاف “كمال”، خلال تصريحات تلفزيونية له ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع فضائية "الحدث اليوم"، أن أحد مراكز المخابرات الإسرائيلي تحدث بأن الأزهر مقرب من حركة حماس وأنه يستخدم الآيات القرآنية في دعم الفلسطينيين والحث على الجهاد بشكل كبير.

وشدد على أن هناك حالة من التخبط في الإدارة الإسرائيلية بسبب صفقة تبادل الأسرى، والتي تدور في فرنسا بمشاركة الجانبي المصري والقطري ويوجد تقدم كبير فيها.

وأوضح أن هذه المبادرة على 3 مراحل يتم فيها تبادل الأسرى تبدأ بالنساء والأطفال والشيوخ وبعدها العسكريين والجثث.

وفي وقت سابق، أعرب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن تقديره للالتزام الاستثنائي الذي تضطلع به دولةُ الإمارات العربيَّة المتحدة، تحت قيادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمُواجَهة أحد أكبر التَّحديات التي تُعاني منها الإنسانيَّةُ اليوم، وهي تغيُّر المناخ وتراكمُ آثاره السَّلبيَّة.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها من خلال تقنية الفيديو في حفل توقيع "نداء الضمير بيان أبو ظبي المشترك للأديان من أجل المناخ"، وافتتاح جناح الأديان بمؤتمر الدول الأطراف COP28.



أشار الإمام الأكبر الى أن المبادرةَ الاستثنائية التي تقدَّم بها مجلس حكماء المسلمين لدعوة رموز الأديان المختلفة لتوقيع «وثيقة نداء الضمير (بيان أبو ظبي المشترك بين الأديان من أجل المناخ)»، وكذلك لإنشاء جناح الأديانِ لأوَّل مرة داخل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتعاون مع الأمم المتحدة ودولة الإمارات، هي فرصةٌ ثمينةٌ لتعزيز الجهود من أجل حماية بيئتنا المشتركة، وإنقاذِها من دمارٍ يُشبه أن يكون دمارًا مُحقَّقًا، بعد ما لاحت نُذره وتوالت عامًا بعد عام، مُتمثِّلة في كوارثَ طبيعيةٍ، وفيضانات جارفة، وحرائقَ في الغابات، وجفافٍ شديد، وانقراضِ كثيرٍ من الأنواع الحيَّة، وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض.