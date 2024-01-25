نشرة التوك شو.. سر رسالة ياسمين عبدالعزيز للعوضي وحل أزمة أسعار الذهب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



قال الكاتب الصحفي خالد فرج، إن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بزوجها السابق أحمد العوضي جيدة بعد الإنفصال، معقبا: "لو كان فيه خلاف مكانتش هتروحله المستشفى وأتمنى أن يعود الثنائي لبعضهما".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سر رسالة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي قبل زيارته في المستشفى (فيديو)



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تداعيات حرب غزة أثرت بشكل كبير على الحراك الاقتصادي العالمي بمحاولة التأثير على خط سير التجارة؛ ما نتج عنه اختناق في سلاسل إمدادات حركة التجارة العالمية، موضحا أن مصر لا يمكن أن تنفصل عن العالم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

السيسي: تداعيات حرب غزة أثرت على الحراك الاقتصادي العالمي



قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إنه على مدار تاريخ مصر يمكن العبث بالمزاج العام للشعب المصري.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

حلمي النمنم: هناك محاولة لخلق حالة من عدم الرضا تجاه الإنجازات بمصر



قال الكاتب الصحفي خالد فرج، إن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بزوجها السابق أحمد العوضي جيدة بعد الإنفصال، معقبا: "لو كان فيه خلاف مكانتش هتروحله المستشفى وأتمنى أن يعود الثنائي لبعضهما",

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سر رسالة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي قبل زيارته في المستشفى (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كانت صادقة، وتحدث من قلبه"، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي من يعيق إدخال المساعدات ويتآمر على غزة وفلسطين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

محلل فلسطيني: مصر لم تغلق معبر رفح باتجاه إدخال المساعدات لأهل غزة



كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية ، اضطر على إثرها لدخول المستشفى واحتجازه به.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

التصوير والجيم.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية (فيديو)



أكد العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن العمليات الإجرامية لـ إسرائيل مستمرة في خان يونس وعلى التوازي، مشيرا إلى أن شمال غزة وصل للمرحلة الثالثة ورجع للمرحلة الثانية لما بها من عمليات كثيفة وتعتمد بشكل كبير على القوات أكثر من النيران.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خبير استراتيجي يكشف الهدف غير المعلن من حرب إسرائيل على غزة (فيديو)



قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن جملة “على راسه ريشة” أصلها بدأ من القدماء المصريين، موضحا: "ريشة ماعت ربة العدالة عند المصريين القدماء تعبر عن العدالة، وتكون ريشة نعامة لأنها الوحيدة اللي ريشها متساوي من الناحيتين، ومصر القديمة اختارت هذه الريشة لكي لا تكون العدالة عدالة إلا بالمساواة بين طرفين".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، إن تجار الذهب لا يتحكمون في سعر الدولار ، موضحا أنهم ليسوا كتجار العملة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

المناجم الحل.. شعبة الذهب تكشف طريقة مواجهة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر (فيديو)

