وسيم السيسي يكشف مفاجأة: فيثاغورس تعلم الرياصيات في مصر (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن جملة “على راسه ريشة” أصلها بدأ من القدماء المصريين، موضحا: "ريشة ماعت ربة العدالة عند المصريين القدماء تعبر عن العدالة، وتكون ريشة نعامة لأنها الوحيدة اللي ريشها متساوي من الناحيتين، ومصر القديمة اختارت هذه الريشة لكي لا تكون العدالة عدالة إلا بالمساواة بين طرفين".

فيثاغورس تعلم الرياضيات والهندسة في مدرسة صغيرة بمصر القديمة

وأضاف وسيم السيسي خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم، أن فيثاغورس تعلم الرياضيات والهندسة في مدرسة صغيرة بمصر القديمة لمدة 22 سنة وأصبح فيثاغورس العظيم.

وكشف عالم المصريات وسيم السيسي عن سر اهتمامه بعلم المصريات قائلًا: "عندما سمعت هذا الكلام في إنجلترا أصبحت مهتمًا جدًا بالدراسة".

كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن الزواج في مصر القديمة، موضحًا أن الفتاة كانت تتزوج من سن 16 عامًا والولد يتزوج 18 عامًا ويكون الزواج مبكرًا، مشددًا على أن الرجل كان يتزوج من واحدة فقط.

وأوضح أن الرجل كان يتزوج من واحدة فقط، رغم أن كان القانون يعطيه الحق في الزواج بأكثر من واحدة ولكنه كان يكتفي بواحدة فقط، معقبًا: "كانوا يتزوجون من الأقارب"، مشيرًا إلى أن الملوك كانوا يتزوجون من شعوب أخرى، مؤكدًا أنه كان يوجد قصص حب كثيرة لدى القدماء المصريين كتب عنها كتبًا كثيرة.

وتابع: " كان هناك بند في نصوص الزواج ينص على أنه إذا هجرت المرأة زوجها فإنها ترد له مهره ونصف ما جمعه الزوجان في حياتهما الزوجية".

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات إن الحج قديما كان في مصر فكلمة حج كلمة مصرية قديمة تعني النور وكلمة "از" موجودة أيضا في الكلمات المصرية القديمة وتعني المتجه إلى، فهذا يعني أن الحجاز تعني الـ"حج از " أو المتجه إلى النور.

وأضاف “السيسي” خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على فضائية الحياة، مساء اليوم أن الناس كانوا يحجون في أبيدوس إلى سيدنا إدريس الذي ذكر في القرآن بأنه كان صديقا ونبيا.

وسيم السيسي: حركة الأفروسنتريك الأفريقية "حبة نصابين"

وشن “السيسي” هجوما حادا على حركة الأفروسنتريك الأفريقية، واصفا إياهم بـ "حبة نصابين" لأنهم يدعون أنهم قاموا ببناء الحضارة المصرية وأنهم كمخالب القط في أصابع الصهيونية العالمية.

وتابع الدكتور وسيم السيسي: “هناك باحثين ألمان حصلوا على نوبل ودرسوا الكثير من المومياوات في 30 أسرة ملكية منذ عام 3200 ق م وفحصوها جينيا ولم يجدوا فيها خط أسود حتى عام 600 ق م”، معقبا: “الباحثون قالوا إن السبب في ذلك تجارة العبيد ووجود تجارة بينية بين مصر وأفريقيا”.