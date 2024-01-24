حلمي النمنم: هناك محاولة لخلق حالة من عدم الرضا تجاه الإنجازات بمصر

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إنه على مدار تاريخ مصر يمكن العبث بالمزاج العام للشعب المصري.

وأضاف حلمي النمنم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء أن المزاج العام يمكن أن يتم تشكيله وتوجيهه في اتجاه معين.

وتابع حلمي النمنم: "في الفترة من 1942 وحتى 1952 أزعم أن هذه الفترة كان بها إنجازات ضخمة في التعليم والعدالة الاجتماعية لكن تم خلق مزاج عام سيئ عن الدولة".

هناك محاولة لخلق مزاج عام مضطرب في مصر

وأردف حلمي النمنم "هناك محاولة لخلق مزاج عام مضطرب في مصر به حالة من عدم الرضا تجاه ما يحدث في مصر من إنجازات".

وناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المسئولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء، الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد انعكست في ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

وطرح خلال لقاء عرضته قناة "إكسترا نيوز"، سؤالًا: "منذ عام 2013، هل هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها؟ وهل نحن نتحدث عن تأجيل التحرك؟ أم تحمل النتائج؟".

وأضاف: "هل كان يمكن تحمل الأوضاع التي كانت موجودة في الدولة عام 2013؟، هل كان يمكن عمل صناعة بدون عمل طاقة لها؟"، مردفًا: "أنا شوفت أننا نتحمل نتائج التحرك، واحنا بنتحرك طبيعي هيبقى فيه مشاكل لكننا هنستحملها".

وتابع: "هل كان ممكن الرأي العام يتحمل النتائج اللي حصلت دي قبل كده ؟ يمكن تحمله الآن يدل على تطور كبير حدث في صلابة الإنسان المصري، فهو لم يصبح على نفس الصورة التي كان عليها منذ 20 أو 30 عاما".