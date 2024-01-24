محلل فلسطيني: مصر لم تغلق معبر رفح باتجاه إدخال المساعدات لأهل غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كانت صادقة، وتحدث من قلبه"، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي من يعيق إدخال المساعدات ويتآمر على غزة وفلسطين.



وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، لأن الموقف المصري واضح منذ إعلان تبني الرواية الأولية للحرب، ومصر لم تغلق معبر رفح باتجاه إدخال المساعدات الغذائية لأهل غزة.

من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن مصر



وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى، أنه من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن مصر التي تصدرت بشكل أساسي، للأزمة في غزة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تداعيات حرب غزة أثرت بشكل كبير على الحراك الاقتصادي العالمي بمحاولة التأثير على خط سير التجارة؛ ما نتج عنه اختناق في سلاسل إمدادات حركة التجارة العالمية، موضحا أن مصر لا يمكن أن تنفصل عن العالم.

وتطرق، خلال لقائه مع عدد من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، إلى الحديث عن أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي: "أزمة كورونا جالنا منها تأثير سلبي وقدرنا نستوعبه، وبعد كده جالنا تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية، وتسبب في تعثر سلاسل الإمدادات بشكل تاني، والأسعار ارتفعت بشكل تاني، فبالتالي احنا تأثرنا".

وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته بأن تنتهي الأزمة الفلسطينية الحالية في أسرع وقت، وألا تتسع دائرة الصراع لتشمل دولا أخرى: "أتمنى أن حرب غزة تنتهي ولا يتجه الصراع نحو الشمال، أي شمال لبنان، وتنتهي الأزمة، والمحتجزين يطلق سراحهم، وندخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة إعمار غزة".