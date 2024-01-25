خبير استراتيجي يكشف الهدف غير المعلن من حرب إسرائيل على غزة (فيديو)

أكد العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن العمليات الإجرامية لـ إسرائيل مستمرة في خان يونس وعلى التوازي، مشيرا إلى أن شمال غزة وصل للمرحلة الثالثة ورجع للمرحلة الثانية لما بها من عمليات كثيفة وتعتمد بشكل كبير على القوات أكثر من النيران.

هدف إسرائيل غير المعلن هو جعل غزة غير صالحة للحياة

وأضاف راغب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، تقديم الأعلامي شريف عامر،مساء الأربعاء، أن هدف إسرائيل غير المعلن هو جعل غزة غير صالحة للحياة، مستنكرا من ردود الفعل الدولية رغم تكرار إسرائيل جرائمها في غزة بمدينة خان يونس.

وأشار إلى أن الجميع منتظر الرأي العام ضد إسرائيل، فالهدف الرئيسي هو جعل غزة غير صالحة للحياة وتعيد تدمير اهداف قام بتميرها من قبل.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تداعيات حرب غزة أثرت بشكل كبير على الحراك الاقتصادي العالمي بمحاولة التأثير على خط سير التجارة؛ ما نتج عنه اختناق في سلاسل إمدادات حركة التجارة العالمية، موضحا أن مصر لا يمكن أن تنفصل عن العالم.

وتطرق، خلال لقائه مع عدد من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، إلى الحديث عن أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي: "أزمة كورونا جالنا منها تأثير سلبي وقدرنا نستوعبه، وبعد كده جالنا تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية، وتسبب في تعثر سلاسل الإمدادات بشكل تاني، والأسعار ارتفعت بشكل تاني، فبالتالي احنا تأثرنا".

وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته بأن تنتهي الأزمة الفلسطينية الحالية في أسرع وقت، وألا تتسع دائرة الصراع لتشمل دولا أخرى: "أتمنى أن حرب غزة تنتهي ولا يتجه الصراع نحو الشمال، أي شمال لبنان، وتنتهي الأزمة، والمحتجزين يطلق سراحهم، وندخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة إعمار غزة".