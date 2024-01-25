المناجم الحل.. شعبة الذهب تكشف طريقة مواجهة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر (فيديو)

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، إن تجار الذهب لا يتحكمون في سعر الدولار ، موضحا أنهم ليسوا كتجار العملة.

وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية etc، مساء اليوم الأربعاء أن السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب هو سعر الدولار في السوق الموازية ، مشيرا إلى أن سعر الذهب عالمياً لم يتحرك.

استغلال المناجم بشكل أفضل للمصريين وليس للأجانب والشركات الغربية

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً أن الحل السماح لمواجهة ارتفاع سعر الذهب هو استغلال المناجم بشكل أفضل للمصريين وليس للأجانب والشركات الغربية وكذلك السماح للقادمين من الخارج باصطحاب الذهب معهم لمصر لزيادة رواج الذهب

يبدو أن رحلت صعود أسعار الذهب لم تتوقف حتي الآن فى الأسواق المصرية، فى حين يواصل المعدن الأصفر الاستعراض فى الأسواق لكسر الأرقام التاريخية لنفسه.

استمرت أسعار الذهب فى الأرتفاع للمرة الثانية بنحو 5 جنيها فى التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 24 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليواصل متوسط سعر عيار "21" الارتفاع الى مستوى سعر 3855 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق.

وشهدت أسواق المعدن الأصفر في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات، في حين عاودت الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، وما ذلت أسعار الذهب تواصل رحلتها نحو الصعود، ويبدو انها لم تتوقف فى الوقت القريب .

وقفزت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 24 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3855 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4348 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 4007 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3279 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2553 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 2124 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1607 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 30000 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارًا للأوقية.