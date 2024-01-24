سر رسالة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي قبل زيارته في المستشفى (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد فرج، إن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بزوجها السابق أحمد العوضي جيدة بعد الإنفصال، معقبا: "لو كان فيه خلاف مكانتش هتروحله المستشفى وأتمنى أن يعود الثنائي لبعضهما"

أحمد العوضي دخل نفس المستشفى التي كانت تعالج بها ياسمين عبد العزيز

وأضاف خالد فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، مساء اليوم الأربعاء: “أول مرة في حياتي أشوف الناس زعلانة بطريقة مثلما حدث مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، حتى أنه بعد تعرض العوضي لوعكة صحية، يتم علاجه الآن في نفس المستشفى التي كانت تعالج بها ياسمين عبد العزيز والتي كان يرافقها بها خلال مرضها".

وأشار إلى أن ياسمين عبد العزيز أرسلت رسالة لأحمد العوضي قبل زيارته للمستشفى للتأكد من أنباء تعرضه لوعكة صحية، مشيرا إلى أن العوضي كان لايرغب في نشر خبر مرضه

وتابع الكاتب الصحفي خالد فرج، أن موسم رمضان القادم سيكون مميزا ومبشرا، ولكن سيكون هناك غيابات لعدد من النجوم، على رأسهم “ ياسمين عبد العزيز وعمرو سعد ويوسف الشريف”.

وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على زيارة طليقها الفنان أحمد العوضي فى المستشفي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان سقط أحمد العوضي في اللوكيشن بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تصوير مشهد أكشن فى مسلسله الجديد “حق عرب” الذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، وبعد عودته للمنزل تعرض لنكسة هناك ولذلك تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفي إطار آخر حرصت الفنانة آيتن عامر على التعليق بعد إعلان ياسمين عبد العزيز أن سبب انفصالها عن الفنان أحمد العوضي ليس بسبب الخيانة.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "انتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس".

وأضافت آيتن عامر: "ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير، انتوا الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكم وبندعي لكم"

وكنت حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على نفي الشائعات التي تداولها الجمهور بشأن أسباب انفصالها من أحمد العوضي.

حيث كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على إنستجرام قائلة: أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تهنئة أحمد العوضى لياسمين بعيد ميلادها عبر فيسبوك، وقال فى رسالة لها :"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي ... العمر كله ان شاء الله في صحة وسعاده ونجاح"، وتلك كانت آخر رسالة من العوضي لياسمين قبل الانفصال رسميًا.



فيما أعلن أحمد العوضى هو الآخر خبر انفصاله عن ياسمين وقال عبر فيسبوك :"تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير ".



وكانت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي سخرا من تنبؤات العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبداللطيف، لكن لم يمر يناير إلا وياسمين والعوضي بالفعل منفصلان اليوم.

حيث كان آخر منشور شاركه الفنان أحمد العوضي يوم أمس منذ 16 ساعة يهنئ زوجته بعيد ميلادها قائلًا: “كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

وبعد مرور 16 ساعة خرج الثنائي على جمهورهما لإعلان الانفصال بشكل رسمي دون إبداء أية أسباب حيث قال أحمد العوضي: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".