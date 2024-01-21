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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر لليد يهزم الكاميرون بنتيجة ساحقة ويتأهل لربع نهائي أفريقيا

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد

فاز منتخب مصر على نظيره الكاميرون بنتيجة 35-16 التي جمعت بينهما في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لليد، والتي تستضيفها مصر.

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منتخب مصر لليد يهزم الكاميرون بنتيجة ساحقة ويتأهل لربع نهائي أفريقيا



ويلتقي منتخب مصر حال تصدره المجموعة إلى دور ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة، أما في حال تأهله وصيفا سيلتقي بمتصدر المجموعة الرابعة، ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة ، برصيد 6 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات.

يأتي في المجموعة الرابعة كل من أنجولا وتونس ونيجيريا وكينيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أمم أفريقيا: 


تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أمم أفريقيا 21 لاعبًا وهم:


حراس المرمى:

كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار.

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا ومازن رضا.

ظهير أيسر:

علي زين وعبد الرحمن فيصل وحسن قداح.


صانع ألعاب:

أحمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع.

ظهير أيمن:

يحيى خالد ومهاب سعيد ومحسن رمضان.

جناح أيمن:

محمد سند وأكرم يسري.

الدائرة:

إبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم وأحمد عادل وخالد وليد.


 

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