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الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أفريقيا لليد

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد

كشف الإتحاد الأفريقي لكرة اليد رسمياً عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير في مصر.

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منتخب مصر في المستوى الأول بقرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويستهل منتخب اليد مبارياته بمواجهة غينيا يوم 17 يناير وهي المباراة الإفتتاحية للبطولة، ثم يواجه الكونغو يوم 19 يناير المقبل في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون يوم 21 يناير المقبل.

وتستضيف الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي جميع مباريات المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية.

 

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبا، هي منتخبات:
مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

يتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

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