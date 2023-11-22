تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أفريقيا لليد

كشف الإتحاد الأفريقي لكرة اليد رسمياً عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير في مصر.

ويستهل منتخب اليد مبارياته بمواجهة غينيا يوم 17 يناير وهي المباراة الإفتتاحية للبطولة، ثم يواجه الكونغو يوم 19 يناير المقبل في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون يوم 21 يناير المقبل.

وتستضيف الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي جميع مباريات المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبا، هي منتخبات:

مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

يتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.