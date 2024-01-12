أمم أفريقيا..التسديدات سلاح الفراعنة أمام أفاعي موزمبيق

منح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبي خط وسط الفراعنة أوامر خاصة استعدادا لمباراة موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل 14 يناير الحالي والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.





كشف مدرب الفراعنة ثغرات واضحة أيضًا في دفاع المنافس الشهير بالأفاعي السوداء، حيث أن حارس مرمى الأساسي لديهم يعد نقطة ضعف خصوصًا في تعامله مع التسديدات القوية.



وعليه سيكون للاعبي الوسط (محمد النني وإمام عاشور وحمدي فتحي) بخلاف محمد صلاح وتريزيجيه أو مرموش تعليمات واضحة بالتسديد في أكثر من مناسبة للضغط على المنافس وإجباره على ارتكاب الأخطاء.



كما طالب فيتوريا مساعديه بإجراء تدريبات على مواجهة الكرات العرضية التي يتميز بها المنافس، حيث يمتلك لاعبين من ذوي الأطوال العالية، والتي تمثل خطورة على المنتخب، مكلفًا حجازي وعبد المنعم بتوجيه اللاعبين خلال الكرات الثابتة لمواجهة هذا الخطر.



يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.



تبدأ مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا غدا السبت الموافق 13 يناير حتى 11 فبراير من الشهر المقبل.

