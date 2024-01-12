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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا..تكليفات خاصة لمدافعي منتخب مصر قبل مباراة موزمبيق

أحمد حجازي مدافع
أحمد حجازي مدافع منتخب مصر

كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي دفاع الفراعنة بأوامر خاصة استعدادا موزمبيق يوم الأحد المقبل 14 يناير الحالي والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

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طالب فيتوريا مساعديه بإجراء تدريبات على مواجهة الكرات العرضية التي يتميز بها المنافس، حيث يمتلك لاعبين من  ذوي الأطوال العالية، والتي تمثل خطورة على المنتخب، مكلفًا حجازي وعبد المنعم بتوجيه اللاعبين خلال الكرات الثابتة لمواجهة هذا الخطر.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.
 

موعد مباراة مصر وموزمبيق:

وتنطلق مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا غدا السبت الموافق 13 يناير حتى 11 فبراير من الشهر المقبل.

سلط البرتغالي روي فيتوريا، الضوء خلال المحاضرة الفنية على أبرز مفاتيح منتخب موزمبيق، مؤكدًا أن لديهم دوافع قوية للظهور بأفضل شكل في المباراة الأولى ويريدون خطف نقطة على الأقل، لذلك لابد من الحذر أمامهم وفرض شخصية المنتخب من بداية اللقاء حتى لا يسمح لهم بأي تقدم.

خلال المحاضرة، لفت إلى أبرز مفاتيح اللعب في المنافس وهو رينيلدو ماندافا ظهير أتليتيكو مدريد، مطالبًا بفرض رقابة لصيقة عليه وعدم منحه فرصة للتقدم وصناعة الفرص أو التسجيل.
 

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