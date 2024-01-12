أمم أفريقيا.. أبوعايد: محمد صلاح يقوم بدور مهم في معسكر منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الجمهور في كوت ديفوار وفي معظم دول إفريقيا رائع ويمتاز دائما بدعم ومساندة المنتخبات الكبرى، وهناك تفاعل كبير وواضح من الجمهور الإيفواري مع منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمد صلاح يقدم دور كبير مع بعثة منتخب مصر ويتعامل بصفات القيادة، ويتحدث بشكل ايجابي مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتحقيق اللقب، وصلاح في قمة تركيزه، والحالة المعنوية مرتفعة خصوصا بعد الدعم الكبير وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم قبل السفر إلى كوت ديفوار".

وأضاف: "منتخب مصر يظل دائما مرشح وبقوة للفوز حتى لو لم يكن في قمة مستواه، وهو شعور أيضا لبعض الفرق المنافسة، ومنتخبنا لديه بدائل واوراق رابحة".

وأكمل: "تشكيل منتخب مصر الأقرب (محمد الشناوي، محمد حمدي، حجازي، عبدالمنعم، محمد هاني، النني، حمدي فتحي، زيزو، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد)".