الجمعة 12 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. فيتوريا يحذر لاعبو منتخب مصر من الاستهانة أمام موزمبيق

فيتوريا يحذر من الاستهانة
فيتوريا يحذر من الاستهانة أمام موزمبيق

حذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من الاستهانة بمنتخب موزمبيق، مؤكدًا أن لديهم دوافع قوية للظهور بأفضل شكل في المباراة الأولى ويريدون خطف نقطة على الأقل، لذلك لابد من الحذر أمامهم وفرض شخصية المنتخب من بداية اللقاء حتى لا يسمح لهم بأي تقدم.



وأكد أن لديهم دوافع قوية للظهور بأفضل شكل في المباراة الأولى ويريدون خطف نقطة على الأقل، لذلك لابد من الحذر أمامهم وفرض شخصية المنتخب من بداية اللقاء حتى لا يسمح لهم بأي تقدم.

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ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الحالي والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.



معلق مباراة مصر وموزمبيق:


قررت شبكة بي أن سبورتس إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر وموزمبيق، لـ علي محمد علي، والتي تنقل على قناتي beIN Afcon 1 / 2.

وتبدأ مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.
وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا غدا السبت الموافق 13 يناير حتى 11 فبراير من الشهر المقبل.

 

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