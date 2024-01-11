كلام فى الهوا

الخميس 11/يناير/2024 - 07:59 م 1/11/2024 7:59:42 PM

جعجعة بلا طحن أو اللغظ حول لا شىء، مسرحية من تأليف شكسبير، تعتبر أفضل مسرحية كوميدية لمؤلفها لأنها تجمع بين المرح والجدية حول الشرف والعار والسياسة. ما يهمنا من تلك المسرحية هو «اللغظ أو الحوار غير المتناهى على لا شىء، ما أكثر هذا اللغظ الآن، أو بمعنى آخر كلام فارغ، ضجة كبيرة على شىء تافه أو لا يستحق الاهتمام، الكل يدور حول نفسه لا هدف لديه غير الكلام، لا أحد منهم يتذكر شيئاً عما حدث حوله من أحداث، وإذا تذكر يمر عليه مرور الكرام، كأن الذى حدث لم يؤثر فيه. ويبدو أن المأساة تسوء حيث يعتقد كل واحد أنه البطل وأن كلامه هذا هو فى الصميم وأنه لم يرتكب أى خطأ، وهذا هو اللغظ الذى يجعل من المسرحيات كوميدية الهدف، حيث إن كثيراً من المسرحيات والأفلام الكوميدية يكون الجزء الرئيسى أو كما يُطلق عليها «الحبكة» بها الكثير من اللغظ حول شىء. ولعل أهم فكرة لهذه المسرحية لشكسبير فى تلك المسرحية فكرة أن المرح والأذى يمكن أن ينشأ خلف قناع لشخص جاهل ويذهب بك إلى أعلى مكان ويتركك تقع على الأرض، فتلك الفكرة لم تمت حتى الآن.

لم نقصد أحداً!