التعاونيات تستعد لطرح شقق جديدة في 5 مدن.. بدون شروط وكاملة التشطيب

تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء مهندس وليد البارودي، لطرح وحدات سكنية جديدة كاملة التشطيب أو نصب تشطيب، بنظام التمويل العقاري.

وبحسب تصريحات لـ" البارودي"، فإن الطرح الجديد بمساحات مختلفة تصل لـ 150 مترًا، في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس.

وحدد الهئية، أن الوحدات السكنية المطروحة سوف تكون بنظام التخصيص، وبالتقسيط بين 3 حتى 7 سنوات في المدن المشار إليها، بينما تصل إلى 10 سنوات بمدينة العاشر من رمضان.

ومن المقرر طرح كراسات الشروط بمقر الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بمدينة نصر، يوم 10 يوليو المقبل، على أن يكون مقدم الحجز بين 40% و50% حتى الاستلام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الوحدات سيتم طرحها بدون شروط، ومن حق أي مواطن التقديم بهذه الشقق حتى لو استفاد من وحدات وزارة الإسكان المختلفة.