الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سكاي نيوز: توقعات بالتجديد للرئيس غزالي عثماني بانتخابات جزر القمر

رئيس جزر القمر غزالي
رئيس جزر القمر غزالي عثماني

يصوت الناخبون في جزر القمر بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات من المتوقع أن تمنح الرئيس غزالي عثماني فترة ولاية رابعة، وهو ضابط عسكري سابق يتهمه خصومه بإسكات المعارضة في الدولة الواقعة بالمحيط الهندي.

txt

بدء تلقي الطعون على القوائم الأولية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي بنقابة البيطريين

txt

مُتظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل الكنيست ويطالبون بإجراء انتخابات مُبكرة

أفادت صحيفة سكاي نيوز، يواجه غزالي عثماني، الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي العام الماضي، خمسة منافسين. ودعا زعماء معارضة آخرون إلى المقاطعة، متهمين اللجنة الانتخابية بمحاباة الحزب الحاكم.

ونفت هيئة الانتخابات ذلك وقالت إن الانتخابات ستكون نزيهة.

قالت بعثات مراقبة إقليمية، من بينها بعثة للاتحاد الأفريقي، إن الانتخابات السابقة في عام 2019 شابها مخالفات وافتقرت للمصداقية.

أجريت الانتخابات السابقة في أعقاب تعديلات دستورية ألغت شرط التناوب على الرئاسة بين الجزر الثلاث الرئيسية في البلاد كل خمس سنوات مما سمحت لعثماني بإعادة الترشح.

مواد متعلقة

وزير الري يتابع موقف انتخابات روابط مستخدمى المياه

انتخابات الكونغو.. الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية تطالب بالتحقيق قبل قبول النتائج

60 دولة حول العالم تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على رأسها أمريكا وروسيا

سابقة ديمقراطية جديدة.. انتخابات للجان الوفد العامة في المحافظات
الجريدة الورقية