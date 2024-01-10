الأربعاء 10 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي يشدد على احترام لبنان للقرارات الدولية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على احترام لبنان للقرارات الدولية كافة بهدف تحقيق الاستقرار الدائم بالجنوب اللبناني، مطالبا بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه.

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ميقاتي: لبنان مستعد للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في الجنوب

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لبحث تطورات الوضع بغزة.. ميقاتي يلتقي مسؤولا أمميًا بمقر الحكومة اللبنانية

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك التي تزور لبنان حاليا.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في غزة وجنوب لبنان، حيث أكد ميقاتي على أن الوقت قد حان لايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وبالتالي البدء بوقف إطلاق النار واطلاق مسار دولي لحل نهائي وشامل على قاعدة الدولتين.

وأشار رئيس الحكومة الى حرص بلاده على افضل العلاقات مع المانيا شاكرا دعم المانيا لبنان على المستويات كافة.

من جانبها، شددت الوزيرة الالمانية على اهمية تطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وسفير المانيا في لبنان كورت جورج سيلفريد والوفد الالماني المرافق، ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

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